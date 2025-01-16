الصين تنتقد هجمات روبيو غير المبررة ضدها

انتقدت بكين الخميس "الهجمات غير المبررة" ضدها بعد أن أدان مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الصين "الخطيرة" أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة المصادقة على تعيينه.

في بكين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون خلال مؤتمر صحافي دوري "يتعين على الجانب الأمريكي أن يتوصل إلى فهم صحيح للصين، وأن يوقف الهجمات غير المبررة وحملات التشهير ضد الصين".

واعتبر روبيو الذي يتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ بسهولة على تعيينه، أن الصين هي "الخصم الأكثر قوة وخطورة الذي واجهته هذه الأمة على الإطلاق" محذرا من عواقب وخيمة إذا لم تتحرك الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تجعل الصين تدرك أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت تايوان، مشيرا إلى أن بكين، إذا لم يتم تحذيرها بشكل كافٍ، قد تهاجم الجزيرة بحلول نهاية العقد.

وأكدت بكين، التي تترقب بقلق رسوما جمركية مشددة توعد ترامب بفرضها عند توليه السلطة الإثنين المقبل، أنها "تعاملت دائما مع العلاقات الصينية الأميركية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".