الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت

تختبر الصين حالياً طائرة أسرع من الصوت، حتى إنها أسرع من طائرة الكونكورد الأسطورية، إذ يمكنها نقل الركاب من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، وتدعى الطائرة «يونكسينغ» حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وتعمل شركة «سبيس ترانسبورتيشن»، ومقرها في بكين، على طائرة أسرع من الصوت وأسرع من «ابن كونكورد» التي تعمل على تطويرها وكالة ناسا.

وتصل سرعة محرك الطائرة إلى 4 ماخ أو 4900 كيلومتر في الساعة، أي 4 أضعاف سرعة الصوت، على ارتفاعات تزيد على 20 كيلومتراً، وفقاً لتقارير صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

وهذا أسرع مرتين من أقصى سرعة لطائرة كونكورد (2 ماخ أو 2153 كيلومتراً في الساعة) و3 أضعاف سرعة «ابن كونكورد» التابعة لوكالة ناسا (1508 كيلومترات في الساعة).

وقالت شركة «سبيس ترانسبورتيشن» في بيان: «يتمتع هذا المحرك بإمكانات تجارية كبيرة في مجال الطيران عالي السرعة في بيئات الفضاء القريب».

وتهدف «سبيس ترانسبورتيشن» إلى تجهيز الطائرة لأول رحلة لها بحلول عام 2027 وأول رحلة نقل تجارية عالية السرعة من نقطة إلى نقطة بحلول عام 2030.