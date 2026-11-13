الصين تقرر عدم استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2028

قررت الصين عدم استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ عام 2028، بعدما درست هذا الاحتمال خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.

ويفتح القرار الباب أمام دولة أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين (كوب33)، إذ يحين دور المنطقة لتنظيم القمة.

وكانت الهند قد سحبت في أبريل عرضها لاستضافة المؤتمر من دون توضيح الأسباب، فيما سبق لكوريا الجنوبية أن أعربت عن اهتمامها باستضافته.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) المنعقد في أنطاليا التركية، إن بكين درست على مدى أشهر إمكان الترشح لاستضافة المؤتمر، لكنها قررت في نهاية المطاف العدول عن الفكرة.

وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أول من أورد الخبر.

ولم تؤكد الحكومة الصينية في أي وقت اهتمامها المحتمل باستضافة مؤتمر "كوب33".

وردا على سؤال بشأن تقرير الصحيفة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ليست لدي معلومات عن هذا الأمر".

وأضاف أن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ تشكل "منصة مهمة للحوكمة العالمية للمناخ".

وتابع "ستواصل الصين التزامها بدفع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والمنخفض الكربون، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ".

وكان اختيار الصين لاستضافة المؤتمر سيحمل دلالات لافتة، فبينما تُعد أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، تمضي بوتيرة متسارعة في نشر تقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وتؤدي الصين أيضا دورا نشطا في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، في وقت تتغيب الولايات المتحدة عن هذه المحادثات منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه عام 2025.

ومن المقرر أن تنتخب الولايات المتحدة رئيسا جديدا عام 2028، وعادة ما تُجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل انعقاد مؤتمرات الأطراف.

وسيكتسب مؤتمر "كوب33" أهمية خاصة، إذ ستجري الدول خلاله تقييم التقدم المحرز في العمل المناخي، وتحديد أوجه القصور في تحقيق أهداف اتفاق باريس.