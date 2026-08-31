"كارينا " يتحول إلى إعصار كبير في المحيط الهادئ

تحول "كارينا" سريعا إلى إعصار كبير في المحيط الهادئ لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا لليابسة، حسب خبراء الأرصاد الجوية.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن كارينا اكتسب قوة الإعصار يوم الأحد ثم اشتد في غضون ساعات ليصبح إعصارا خطيرا من الفئة 3 وتصل سرعة رياحه القصوى المستمرة حاليا إلى 125 ميلا في الساعة (205 كيلومترات في الساعة).

ويقع الإعصار على بعد نحو 960 ميلا ( 1545 كيلومترا) غرب- جنوب غرب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، و من المتوقع أن يظل كارينا بعيدا جدا عن الشاطئ، إلا أنه قد يثير أمواجا خطيرة على طول الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك وشبه جزيرة باخا.