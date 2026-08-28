إعصار "ساوديل" يصل إلى ساحل شرق الصين

وصل الإعصار "ساوديل" إلى مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، و هبط على اليابسة على طول ساحل المقاطعة اليوم ، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى المستمرة 35 متراً في الثانية بالقرب من مركزه ، بحسب مرصد الأرصاد الجوية بمقاطعة تشجيانغ.

وذكر المرصد أن "ساوديل" هبط على اليابسة على طول ساحل مدينة "يويهوان" التابعة لإدارة مدينة "تايتشو" في مقاطعة تشجيانغ في حوالي الساعة الثامنة صباح اليوم .

ورفعت مقاطعة تشجيانغ مستوى الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستويات الاستجابة، وتم اتخاذ تدابير لضمان خلو البحر من الأشخاص والسفن والأنشطة البحرية.