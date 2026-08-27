558 مفقوداً في التبت جراء الفيضانات وفقدان المئات في نيبال أيضاً

أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم ⁠الخميس بارتفاع عدد المفقودين ‌جراء كارثة الانهيار ‌الطيني التي وقعت ‌في ‌مقاطعة ‌جيرونغ بالتبت ​إلى ‌558 شخصا. وأضاف ​التلفزيون ⁠أن ​260 ⁠منهم أجانب.

⁠وأشار ⁠إلى أن عدد القتلى في جانب التبت ‌من الكارثة ظل ​عند ثلاثة

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن انهيارات طينية ناجمة عن انهيار جليدي في التبت أسفرت، الأربعاء، عن فقدان 558 شخصا، فيما أفادت الشرطة النيبالية، صباح الخميس، بمقتل 162 شخصا على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم، إثر اجتياحها المفاجئ للمجتمعات المحلية وتعليق حركة السفر في بعض المناطق.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها طائرات مسيرة طرقا مدمرة ومباني مدفونة تحت مياه عاتية بلون الإسمنت المبلل.

وتُعد الوديان شديدة الانحدار في المنطقة شرايين اقتصادية وممرات رئيسية للسفر، لكنها تصبح شديدة الخطورة عند وقوع الكوارث. وأظهرت الصور ما بدا أنها الطوابق الثانية لمبانٍ في منطقة نواكوت النيبالية، التي تضررت بشدة، وقد غطتها طبقات من الوحل بعد مرور السيول الجارفة. وتعلقت الأنقاض بأغصان الأشجار والأسلاك، فيما دُفنت مركبات تحت الركام، وغطى الوحل أجساد بعض الناجين الذين بدت عليهم الصدمة.