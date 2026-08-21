ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى 159 قتيلا ً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المُدمرة التي ضربت جنوبي الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصاً الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وأحدث إعصار "مايساك" دمارا واسعا في أجزاء ًمن جنوب الصين في يوليو، وأدى لسقوط أمطار غزيرة ووقوع فيضانات شديدة في منطقة قوانغشي، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية آنذاك بأن 39 شخصا لقوا حتفهم في الإقليم.

وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي (CCTV) أن الكارثة "أسفرت عن 159 حالة وفاة و10 مفقودين" حتى الجمعة. ولم يقدم الإعلان أي تفاصيل بشأن أسباب الحصيلة المُحدثة للوفيات، والتي تأتي بعد مرور ستة أسابيع على وقوع الفيضانات.

وأضاف التلفزيون الحكومي أن "الصحافيين علموا من اجتماعات منفصلة عُقدت في مدينة ناننينغ وغويغانغ في قوانغشي للحديث حول أعمال التعافي وإعادة الإعمار بعد إعصار مايساك... أن الكارثة أثرت على أكثر من 1,65 مليون شخص" في المدينتين.

وأشار إلى أن "المنطقتين دخلتا بالكامل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بعد الكارثة". وكان تضرُر سد خزان ليولان في قوانغشي أدى إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو مناطق واقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك.

ولم يكن سدّ ليولان الوحيد الذي تضرر، فقد انهار سدّ أصغر حجما بالقرب من بلدة غانتانغ، بحسب ما أفاد أهالي البلدة لوكالة فرانس برس في يوليو.