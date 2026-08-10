الصين.. إجلاء مئات الآلاف بسبب إعصار "دولفين"

أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد بعدما تسبب إعصار "دولفين" في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة.

وتم نقل نحو 167900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان حتى صباح اليوم الاثنين فيما شهدت الليلة الماضية إجلاء الجهات المعنية في شانغهاي نحو 215600 شخص من المناطق المعرضة للخطر.

ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان، بما في ذلك مدينتا نينغده ونانبينغ، وذلك إلى جانب احتمالية سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وتسببت العاصفة في اضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة.. وفي فوجيان، أوقفت السلطات 686 طريقا لنقل الركاب و 658 خدمة قطارا وأغلقت 234 مقصدا سياحيا، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية والسياحية.

وفي شانغهاي، أُغلق منتجع ليغولاند شانغهاي مؤقتا ظهر اليوم تقريبا حيث تسبب اجتياح إعصار "دولفين" في سقوط أمطار غزيرة على المدينة.

وأصدرت السلطات بالمنطقة التي يوجد بها المنتجع أعلى مستويات الإنذار من العواصف المطيرة وحذرت من احتمال تشبع المناطق الحضرية بالمياه.

يعد الإعصار "دولفين"، الإعصار الـ13 لهذا العام، حيث ضرب اليابسة مرتين في مقاطعة تشجيانغ يوم أمس الأحد، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وجدد المركز تحذيرا باللون الأزرق صباح اليوم، حيث تنبأ بتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح من 15 إلى 20 كيلومترا في الساعة، ومن ثَم تضعف تدريجيا.