"دولفين" يضرب الصين بعد عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية

بلغ إعصار يحمل اسم "دولفين" اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان الأحد، وفقا لما أفادت به السلطات المعنية بالأرصاد الجوية بعدما كان قد تسبب بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وعمليات إجلاء وإنذارات عالية المستوى.

وتوقفت الأعمال وخدمات النقل في بعض المناطق الواقعة على مسار الإعصار، بعدما كان الساحل الشرقي للصين يستعد خلال الأيام الماضية لوصوله.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين في منشور عبر الإنترنت إن مركز الإعصار تحرك فوق الساحل بالقرب من مدينة يويهوان في مقاطعة تشجيانغ نحو الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (09,30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى بالقرب من مركز الإعصار تجاوزت 150 كيلومترا في الساعة لحظة وصوله إلى اليابسة.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) بإلغاء نحو 1400 رحلة جوية من وإلى مطاري شنغهاي الرئيسيين الأحد.

كما أُلغيت 270 رحلة قادمة ومغادرة من وإلى مطار هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ المجاورة.

وبلغت آثار الإعصار مناطق بعيدة مثل هونغ كونغ الواقعة على الساحل الجنوبي للصين، حيث سجل مرصد الأرصاد الجوية حرارة قياسية بلغت 36,9 درجة، بعدما دفع الإعصار "دولفين" الهواء الدافئ إلى فوق المدينة.

وقال مرصد هونغ كونغ للأرصاد الجوية "مع تحرك العاصفة باتجاه محيط تشجيانغ ودخولها إلى اليابسة، سيتسبب الهواء الهابط المحيط بها في طقس شديد الحرارة في المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء".

اضطرابات في اليابان وتايوان



وقبل وصوله إلى الصين، كان "دولفين" قد تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في أوكيناوا اليابانية، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم رجل يتجاوز عمره المئة عام طرحته الرياح أرضا، وفقا لسلطات الجزيرة.

وبحلول بعد ظهر الأحد، كان 5290 منزلا في أوكيناوا من دون كهرباء، بحسب المزوّد المحلي.

وفي تايوان، عُلقت عشرات خدمات العبارات وأُلغيت أكثر من 180 رحلة جوية، بعدما جلب الإعصار أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى شمال الجزيرة الأحد.

بالتوازي، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين الأحد إنذارا أحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من الأعاصير، متوقعا "أمطارا غزيرة بصورة استثنائية" في بعض المناطق بوسط وشرق مقاطعة تشجيانغ.

ومن المتوقع كذلك أن تشهد شنغهاي وأجزاء من مقاطعات فوجيان وآنهوي وجيانغسو أمطارا غزيرة تمتد حتى بعد ظهر الاثنين، بحسب المركز.

وأشارت التوقعات في وقت سابق إلى أن قوة الإعصار ستضعف عقب وصوله إلى اليابسة، مع تحركه في اتجاه شمالي غربي عبر شرق الصين.

وفي فوجيان، أجلي نحو 99 ألف شخص من "المناطق الخطرة" مساء السبت قبيل وصول الإعصار، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

كما أفادت شينخوا بتعليق الخدمات على أكثر من 200 خط للعبّارات في تشجيانغ وفوجيان، مشيرة إلى توقف الأعمال في المشاريع البحرية واستدعاء 474 سفينة بناء إلى الموانئ بحلول صباح الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، تم تعليق بعض خدمات القطارات في المناطق المتضررة الأحد بهدف ضمان سلامة الركاب.

وقبل وصول الإعصار "دولفين" بأسبوعين، اجتاح الإعصار "نول" مقاطعة غوانغدونغ الصينية الجنوبية، ووصفته السلطات بأنه أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام.

وكان "نول" قد تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في الفيليبين قبل وصوله إلى الصين.