ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 41 قتيلاً

عثرت فرق الإنقاذ في الصين على 30 قتيلاً إضافياً من جراء انزلاق تربة وقع في جنوب غرب البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق ما ذكرت السلطات، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41.

وأدى انزلاق التربة الذي وقع في 17 يوليو الجاري في مقاطعة بنغشوي إلى جرف مبان سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة نهر.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" العامة كمية ضخمة من الصخور والأتربة تغطي جزءاً من شارع سكني وتجاري عند سفح جبل.

وأظهرت لقطات أخرى أشخاصاً يصرخون ويهربون من سحابة غبار.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى عدم العثور على أي مؤشرات على الحياة أثناء البحث عن 50 مفقوداً بين الأنقاض، فيما كانت السلطات أعلنت الجمعة حصيلة وفيات بلغت 11 قتيلاً.

وأفادت سلطات المقاطعة ليل الثلاثاء بأنه "عقب إجراء فحوص الحمض النووي وتحديد هويات الجثث التي عُثر عليها في الموقع، تأكد مقتل 30" ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 41.

ووقعت هذه الحادثة بعد أقل من أسبوعين من انزلاق تربة آخر في مقاطعة غانسو شمال غرب الصين، أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

