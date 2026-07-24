ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في غرب الصين إلى 11 قتيلاً

أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس أن الفرق التي تبحث في ركام الانزلاق الأرضي الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين عثرت على ثلاث جثث إضافية خلال الأيام الأخيرة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 11 قتيلا مع استمرار فقدان 50 شخصا.

وقالت حكومة مقاطعة بنجشوي في بيان إن عمليات البحث مستمرة ولكن لم تظهر أي علامات حديثة على وجود حياة بعد جهود عديدة لرصد نجاة المزيد من الأشخاص جراء الانهيار الذي وقع يوم الجمعة الماضي في المقاطعة الواقعة عند أطراف المدينة.

وعثرت فرق الاستجابة على ثماني جثث بعد وقت قصير من الانهيار، الذي طمر أكثر من 10 مبان سكنية، كما أصيب 10 أفراد آخرين.

وكانت أعمال الإنقاذ صعبة للغاية بسبب الحجم الهائل للمواد المنهارة التي شملت العديد من الصخور الكبيرة.

واستخدمت فرق البحث الآلات الثقيلة والطائرات المسيرة، وقاموا بتفجير بعض الصخور الصلبة إلى قطع صغيرة.

وتقع مقاطعة بنجشوي في الجزء الجنوبي الشرقي من تشونجتشينج، وتتشارك الحدود مع مقاطعتي هوبي وجويتشو.