إعصار بحجم فرنسا يضرب الصين وإجلاء 260 ألف شخص

أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر ‌الرئيسي ​للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياونينغ شمال شرق البلاد، بعدما تسبب إعصار (بافي) في فيضانات شديدة.

وقالت السلطات إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار ‌الغزيرة اليوم الثلاثاء، مع هطول أمطار شديدة الغزارة في بعض ‌المناطق، إذ يجذب الإعصار بافي كميات ‌هائلة من الرطوبة المدارية ‌شمالا، مما يؤدي ‌إلى تدفق مستمر للهواء الرطب نحو ​شمال الصين.

وأمرت ‌السلطات ​جميع المدارس ومؤسسات التدريب ⁠بتعليق الدراسة، وشهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن ​شمال ⁠شرق ⁠الصين، بما في ذلك شنيانغ وجيلين.

تشكل الإعصار بافي، الذي يغطي ⁠مساحة بحجم فرنسا، في المحيط الهادي قبل 13 يوما.

وظل هيكل الإعصار سليما إلى حد كبير أمس الاثنين حتى بعد ‌وصوله إلى شرق الصين مساء السبت، ​مما يجعله أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا العام.