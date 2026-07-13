الإعصار بافي يضرب شرق الصين ويتراجع إلى عاصفة

وصل الإعصار بافي إلى اليابسة في الصين قبل تراجعه إلى عاصفة مدارية، متسبباً في عمليات إجلاء واسعة بلغت 2.2 مليون شخص، وسط تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة في الشرق الصيني وحدوث فيضانات مفاجئة وعواصف رعدية خلال الأيام المقبلة.

وضرب الإعصار بافي ساحل الصين الشرقي بأمطار ​غزيرة ورياح عاتية، أمس، لكنه تراجع إلى عاصفة مدارية بحلول صباح أمس مع تقدمه نحو اليابسة. وضرب بافي اليابسة ترافقه رياح بلغت سرعتها 144 كيلومتراً، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا»، نقلاً عن الأرصاد الجوية في مقاطعة تشجيانغ.

وحذر خبراء الأرصاد، من أن العاصفة التي تقارب حجمها مساحة فرنسا قد تتسبب في هطول ⁠أمطار غزيرة بمناطق واسعة في شرق الصين وشمالها خلال الأيام المقبلة. وأشار إحصاء أجرته رويترز استناداً إلى بيانات أوردتها وسائل إعلام رسمية، إلى إجلاء أكثر من 2.8 مليون شخص قبل ‌وصول الإعصار.

وأُجلي من بين هؤلاء أكثر من 2.2 مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ، وهي مركز اقتصادي وتكنولوجي رئيسي في ثاني أكبر ‌اقتصاد في العالم. ولم ترد حتى الآن تقارير ‌رسمية عن سقوط وفيات أو مصابين. وضرب الإعصار مدينة يوهوان ‌الساحلية في تشجيانغ، قبل أن يصل إلى اليابسة للمرة الثانية في يويتشينغ ​التابعة لمدينة ونتشو.

وتحركت عين الإعصار بالقرب من هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ، مع رياح بلغت سرعتها حوالي 108 كيلومترات، وفق الأرصاد. وتوقع مسؤولو المقاطعة هطول أمطار غزيرة في المناطق الساحلية واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة، محذرين من اضطرابات في حركة النقل وفيضان أنهار وغرق مساحات زراعية بالمياه. وقال ​لي ليانغشينغ، أحد سكان يويتشينغ:

«كانت الرياح شديدة للغاية. كنا نسمع تساقط قرميد الأسطح وأغصان الأشجار.. بالطبع شعرنا بالخوف، لكننا نعيش قرب البحر، لذلك اعتدنا مثل ​هذه الظروف».

وذكر ⁠تلفزيون الصين المركزي «سي.سي.تي.في»، ⁠أن أكثر من 1300 شجرة سقطت في أنحاء يويتشينغ، بينها أكثر من 700 شجرة اقتلعت من جذورها بالكامل، فيما بلغ منسوب ⁠المياه في المناطق الأكثر تضرراً نحو نصف ارتفاع إطار سيارة.

وفي المناطق الجبلية شمال المدينة، أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي، انهياراً أرضياً أدى إلى تدحرج صخور كبيرة على أحد الطرق الجبلية، فيما غمرت مياه الأنهار المناطق أشجار المجاورة.

وامتدت تداعيات الإعصار إلى ‌شبكات النقل، ففي مدينة هانغتشو، عاصمة إقليم تشجيانغ، علقت محطتا قطارات رئيسيتان جميع خدماتهما، وألغيت ​327 رحلة جوية في مطار شياوشان الدولي.

وفي مدينة شنغهاي المجاورة، ذكرت صحيفة ذا بيبر، أن السلطات ألغت ما مجموعه 1620 رحلة قطار و684 رحلة جوية. وقبل وصوله إلى الصين، ضرب الإعصار شمال تايوان وجزر اليابان الجنوبية الغربية، متسبباً في اقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف السكان.