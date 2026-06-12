الصين تفرض عقوبات على وزير الدفاع الفيليبيني وعائلته

أعلنت الصين الخميس فرض عقوبات على وزير الدفاع الفيليبيني غيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته على خلفية "تصريحات غير مسؤولة"، وذلك في تصعيد إضافي للتوترات بين بكين ومانيلا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تيودورو وزوجته وطفله سيُحظر دخولهم إلى البرّ الرئيسي للصين، إضافة الى هونغ كونغ وماكاو.

وأضاف في بيان أن "المنظمات والأفراد في الصين" لن يُسمح لهم "بالضلوع في أي معاملات أو تعاون أو نشاطات أخرى معه (وزير الدفاع) ومع زوجته وطفله".

واعتبرت الخارجية أن خطاب تيودورو "يقوّض المصالح المشروعة للصين ويُفسد العلاقات بين الصين والفيليبين"، من دون أن تذكر بالتحديد أي تصريحات تقصد.

وفي بيان صدر في وقت مبكر الجمعة، قال تيودورو إنه عوقب بسبب "قول الحقيقة".

وأضاف "إن أبناء وطنهم وغيرهم ممن يخضعون لسيطرتهم يعانون معاناة أشد بكثير. سأواصل تأدية واجبي والدفاع عن أمتنا في مواجهة الممارسات الشائنة التي يرتكبونها هنا، وفي مياهنا الإقليمية أيضا".

وتشهد علاقة البلدين منذ أعوام توترات خصوصا عبر مناوشات في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليه، رغم حكم قضائي دولي قضى بأن ذلك يفتقد لأساس قانوني.

وتنشر الصين بانتظام سفنا تابعة للبحرية وخفر السواحل لمنع الفيليبين من بلوغ شعاب وجزر مهمة في المنطقة.

وانتقد تيودورو خلال قمة عُقدت في سنغافورة الشهر الماضي، ما تقوم به بكين في المنطقة البحرية المتنازع عليها، مشددا على أن مانيلا لن تضحّي "بوحدة أراضينا وسيادتنا".

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات الأسبوع الماضي، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن تيودورو يُعرف عنه "تشويه صورة الصين"، وأن "ما يهمّه هو تحقيق مكاسب شخصية أنانية".



