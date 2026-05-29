"حوار شانغريلا".. يفتح أبواب المواجهة بين هيغسيث ونفوذ الصين

انطلق «حوار شانغريلا»، الذي يُعد أبرز منتدى دفاعي وأمني في آسيا، في سنغافورة يوم الجمعة، بمشاركة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث متحدثاً رئيسياً، وذلك وسط غياب لافت لكبار المسؤولين الصينيين، رغم الملفات الشائكة المطروحة، مثل قضية تايوان وتداعيات حرب إيران.

ويغيب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام للعام الثاني على التوالي، وهو ما اعتبره المحللون مؤشراً على تصاعد نفوذ الصين وثقتها في مكانتها الإقليمية.

ومع ذلك، يظل المنتدى -الذي يجمع كبار المسؤولين من نحو 45 دولة- منصةً تاريخية للنقاش والتحركات الدبلوماسية الهادئة.

ويعني غياب وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، عدم عقد لقاء مع هيغسيث، في وقت تواصل فيه بكين تحذير واشنطن من التدخل في قضية تايوان، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشير بيانات شركة «كيبلر» المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية، إلى أن الشرق الأوسط شكّل في عام 2025 مصدراً لـ57 في المائة من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحراً، أي ما يعادل 5.9 مليون برميل يومياً.

وتأتي مشاركة هيغسيث الثانية في «حوار شانغريلا» عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين في مايو، وتلميحه إلى إمكانية استخدام مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان «ورقة ضغط» في المفاوضات مع بكين.

ويتوقع الباحث البارز في «معهد سنغافورة للشؤون الدولية»، أوه إي سون، أن يكون خطاب هيغسيث يوم السبت «شديد اللهجة ضد الصين، لكنه موجَّه بالدرجة الأولى للداخل الأميركي»، موضحاً: «أعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض في عهد ترمب، حتى مع الأعداء يمكن إبرام الصفقات».

قوة عظمى

ومع ضبابية الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، يقول أوه: «من غير المرجح مناقشة أي تفاهم محتمل في حوار شانغريلا».

وفي المقابل، تقود الصين وفداً يضم باحثين من «جامعة الدفاع الوطني» و«أكاديمية العلوم العسكرية والبحرية»، برئاسة الميجور جنرال منغ شيانغ تشينغ.

ويعلق الباحث الرئيسي في «معهد يوسف إسحاق لدراسات جنوب شرقي آسيا»، ويليام تشونغ، على هذا الغياب قائلاً: «لقد رسّخت الصين مكانتها كقوة عظمى في المنطقة، لذا فهي ليست بحاجة لإيفاد وزير دفاعها لمواجهة وابل من الأسئلة، أو السعي لنيل استحسان الأطراف الأخرى».

كما أشار مراقبون إلى أن المسؤولية العلنية في هذه المحافل قد أصبحت «مهمة شديدة الخطورة» بالنسبة للوزراء الصينيين، في ظل الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً ضد وزراء دفاع سابقين بتهم فساد.

علاقة مثمرة

على صعيد آخر، من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أعضاء تحالف «أوكوس» الأمني، وسط توقعات بالإعلان عن مشاريع دفاعية ضخمة، ربما تتضمن غواصات غير مأهولة.

وصرح وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، الجمعة، بأن كانبرا تسعى إلى «الحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد»، مضيفاً: «لقد شهدنا قيام الصين بتعزيز عسكري كبير جداً، لكن ذلك لم يأتِ مع التطمين الاستراتيجي الذي كنا نتوقعه. نريد، في جوهر الأمر، علاقة مثمرة مع الصين تحكمها القواعد».