مقتل وإصابة 213 عاملاً بانفجار منجم في الصين

قتل 90 شخصاً على الأقل في انفجار بمنجم فحم في شمال شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس، فيما تعهّد الرئيس شي جين بينغ بـ«استخلاص الدروس» من هذا الحادث المأسوي الأشدّ من 17 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن 247 عاملاً كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث.

وقالت قناة «سي سي تي في» الرسمية، إن 90 عاملاً على الأقل قضوا في الحادث، وأن 123 أُرسلوا إلى المستشفيات أربعة منهم في حالة حرجة. وأضافت القناة أن 33 عاملاً من الذين تلقوا العلاج عادوا إلى بيوتهم. وكانت القناة تحدثت في وقت سابق عن عدد من المفقودين. يقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.

وبحسب وكالة «شينخوا»، وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم. وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع «تحت الرقابة وفقاً للقانون».

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حشد «كل الوسائل» الممكنة لعلاج المصابين، وطالب بإجراء تحقيقات معمّقة في الحادث، وفق «شينخوا». وقال شي إنه يتعيّن «على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل، والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم».

وأطلقت الحكومة الصينية تحقيقاً في الانفجار وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.

وقالت «شينخوا» إنه سيتم معاقبة المسؤولين بشدة وفقاً للقوانين واللوائح، مشيرة إلى أن السلطات ستطلق حملة لقمع نشاطات التعدين غير القانونية.