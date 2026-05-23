رئيس وزراء الصين يكثف الرقابة على السلامة بعد انفجار غاز بمنجم

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إنه سيتم تكثيف الرقابة على السلامة في أماكن العمل بمختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش بهذا الشأن، وذلك في أعقاب حادث انفجار غاز بمنجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانجتشي، مساء أمس الجمعة.

وألقت السلطات القبض على شخصين، أحدهما مشغل المنجم.

ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بعد مرور أكثر من 20 ساعة على الانفجار مساء أمس الجمعة، حيث تم نشر حوالي 750 عامل طوارئ ، حسب تقارير وسائل إعلام رسمية.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل جهد شامل لإنقاذ المفقودين في حادث انفجار غاز بمنجم فحم ، وإجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، ومع محاسبة المسؤولين عنه.

وارتفعت حصيلة القتلى في أعقاب انفجار غاز في منجم فحم بشمال الصين إلى 90 شخصا على الأقل، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وكانت شينخوا قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ إجمالي 201 شخص في أعقاب الانفجار مساء أمس الجمعة، من بينهم ثمانية قتلى.

يشار إلى أن إقليم شانتشي، الذي يضم مدينة تشانجتشي، معروف بأنه الإقليم الرئيسي لتعدين الفحم في الصين. ومساحته أكبر من مساحة اليونان ويبلغ عدد سكانه حوالي 34 مليون نسمة واستخرج مئات الآلاف من عمال المناجم في الإقليم 1.3 مليار طن من الفحم العام الماضي، أي حوالي ثلث إجمالي إنتاج الصين.