ممنوع من دخولها.. روبيو يفتح أبواب بكين باسم صيني

في خطوة دبلوماسية لافتة، رافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، رغم خضوعه لعقوبات صينية تشمل حظر دخول البلاد، لكن بكين لجات إلى تعديل طريقة كتابة اسمه باللغة الصينية.

ووصل روبيو إلى العاصمة الصينية بكين برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني جينينغ شي، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات ملفات التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.

وبحسب دبلوماسيين تحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن السلطات الصينية بدأت، قبيل تولي روبيو منصبه مطلع عام 2025، باستخدام حرف صيني مختلف لتمثيل المقطع الأول من اسمه، في خطوة يُعتقد أنها وفرت مخرجاً قانونياً ودبلوماسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه بالصيغة القديمة لاسمه.

وكانت بكين فرضت عقوبات على روبيو مرتين خلال فترة عمله عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بسبب مواقفه الحادة تجاه الصين، ودعمه تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان.

وأكدت الصين، الثلاثاء، أنها لن تمنع روبيو من دخول أراضيها بسبب مواقفه السابقة، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن العقوبات استهدفت أقوال وأفعال روبيو عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالصين.

ورداً على أسئلة بشأن التغيير في كتابة اسم روبيو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنها "لم تلاحظ الأمر"، مضيفة أن "الاسم الإنجليزي لروبيو هو الأهم".

ولا تُعد هذه السابقة غريبة في الصين، إذ لا تخضع ترجمة الأسماء الأجنبية إلى الأحرف الصينية لقواعد موحدة دائماً، كما أن شخصيات دولية عدة تمتلك أكثر من صيغة لكتابة أسمائها باللغة الصينية، بينهم دونالد ترامب نفسه.