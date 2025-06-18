9 قتلى و26 جريحاً بانفجار مصنع للمفرقعات النارية في الصين

قتل 9 أشخاص وجرح 26 آخرون في انفجار في مصنع للمفرقعات النارية بوسط الصين، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية، أمس، فيما تتواصل أعمال الإغاثة الصعبة في الموقع المنكوب بعد يوم على الحادثة. وقع الانفجار قبيل الساعة 8.30 صباح الاثنين في مصنع بقرية قرب مدينة تشانغده بمقاطعة هونان، على ما ذكرت إذاعة الصين الوطنية.

وحتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، بلغت حصيلة الضحايا تسعة قتلى و26 جريحاً، وفق ما نقلت الإذاعة عن مركز لقيادة العمليات.

وأكدت الإذاعة، استمرار أعمال الإنقاذ في موقع الحادثة، مشيرة إلى وضع معقد وخطر وقوع انفجارات أخرى، ما من شأنه أن يعيق جهود الاستجابة. وما يزيد من صعوبة الوضع، حسب الإذاعة، تواجد المصنع في منطقة جبلية ليس فيها مصدر مياه كبير.

وأشار التقرير إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ المتواصلة منذ أكثر من 20 ساعة، استخدم فريق الإنقاذ خراطيم مياه يتم التحكم فيها عن بُعد لإخماد الحريق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريق عمل إلى هونان للإشراف على جهود الإنقاذ. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إنه يتعين بذل الجهود لتحديد سبب الانفجار في أسرع وقت ومحاسبة المسؤولين عنه. والشهر الماضي قتل 5 أشخاص على الأقل في مصنع للمواد الكيميائية بمقاطعة شاندونغ الشرقية.

وفي العام 2015 أدت انفجارات في مستودعات تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال في مدينة تيانجين الساحلية إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة 700 آخرين.