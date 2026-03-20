الصين تدعو فرنسا إلى "العمل معاً" لإيجاد حل للنزاع في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة في بيان، باريس إلى العمل مع بكين لإيجاد حل سلمي للحرب في الشرق الأوسط.

موقف وزير الخارجية الصيني جاء خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون.

ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ يي قوله "بالرغم من الصعوبات، يبقى الحوار والتفاوض السبيل الصحيح للخروج من الأزمة. ويتعين على الصين وفرنسا العمل معا لهذه الغاية".

وتابع "بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، يتعين على البلدين تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين، والدفاع بحزم عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومنع العالم من الانحدار مجددا إلى شريعة الغاب".

ولا مؤشرات تدل حاليا على أن حدة النزاع الدائر منذ ثلاثة أسابيع بصدد التراجع، وقد بدأ بالفعل يثقل كاهل النشاط الاقتصادي العالمي ويثير مخاوف من أزمة اقتصادية كبرى.

والجمعة قال وزير الخارجية الصيني لمستشار الرئيس الفرنسي "إن الوضع في الشرق الأوسط مستمر بالتدهور، مع نزاع لا ينفك يتّسع نطاقا ويزداد حدة. وهذا الأمر يؤثر ليس فقط على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، بل يتسبّب أيضا بأزمة إنسانية ذات أبعاد كبرى".