بكين: نأمل في الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى "مستوى جديد"

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال اجتماع بينهما السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمل بكين في الارتقاء بعلاقاتها مع برلين إلى "مستوى جديد".

قال وانغ لميرتس وفقا لبيان صادر عن وزارته "الصين ترغب في العمل مع ألمانيا من أجل التحضير للمرحلة التالية من التبادلات الرفيعة المستوى، وتعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا إلى مستوى جديد".

وكان وانغ يي تحدث في اليوم السابق مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، واصفا التعاون الاقتصادي والتجاري بأنه "حجر الزاوية في العلاقات" الثنائية.

ولطالما حافظ البلدان على علاقات تجارية قوية، أضعفتها أخيرا اتهامات بالمنافسة غير العادلة والحمائية.

وخلال تبادل آخر مع فاديفول شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي أيضا، سعى وانغ يي إلى تقديم الصين كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي الذي يحاول خفض اعتماده على العملاق الآسيوي، لكن أيضا على الولايات المتحدة.

والسبت، مدّ يده مجددا لبرلين، معلنا دعمه لألمانيا باعتبارها "قوة دافعة" في التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال وانغ يي لميرتس "تأمل الصين أيضا بأن تصبح ألمانيا ركيزة استقرار للعلاقات الاستراتيجية".

وبحسب معلومات أوردتها الصحافة، يستعد المستشار الألماني لزيارة الصين في فبراير، وسيكون موضوع التجارة محورها.

وكان فاديفول زار البلاد في ديسمبر حين دعا المسؤولين الصينيين، بمن فيهم وانغ يي، إلى استخدام نفوذهم على روسيا لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.