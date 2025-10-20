شعلات صينية كادت تُسقط طائرة أسترالية.. بكين تتهم بـ "سلوك خطير" فوق بحر الصين الجنوبي!

احتجّت أستراليا يوم الإثنين على ما وصفته بسلوك عسكري "خطر" من جانب الصين، متهمة طائرات حربية صينية بإطلاق شعلات مضيئة قرب طائرة استطلاع أسترالية فوق بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية إن طائرة المراقبة "بوسيدون" كانت تُجري دورية الأحد فوق بحر الصين الجنوبي عندما اقتربت منها مقاتلة صينية. وأضافت أن الطائرة الصينية أطلقت شعلات مضيئة على "مسافة قريبة جداً" من الطائرة الأسترالية، ما عرّض طاقمها للخطر.

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز لصحافيين إنه "بعد دراسة الحادث بعناية، اعتبرناه تصرفاً خطيراً وغير مهني"، موضحاً أن بلاده أثارت المسألة مع دبلوماسيين صينيين في كانبيرا وبكين. وأكد مارلز أن أستراليا ستواصل تنفيذ دورياتها في المنطقة.

يأتي هذا الحادث في إطار سلسلة توترات متواصلة بين الصين وأستراليا في بحر الصين الجنوبي، وهو فضاء جوي وبحري يشهد نزاعات متزايدة في آسيا.

تطالب بكين بالسيادة على معظم جزر وشعاب البحر المتنازع عليه، رغم قرار دولي صدر عام 2016 خلص إلى أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني.