الحكومة الأسترالية تؤدي اليمين الدستورية

أدى أعضاء الحكومة الأسترالية اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء بعد فوز حزب العمال (يسار الوسط) بانتخابات تشريعية ساحقة في الثالث من مايو.

ومع استمرار فرز الأصوات، يتوقع حزب العمال أن يحصل على ما بين 92 و95 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا، بعدما كان يشغل 78 مقعدا في البرلمان السابق.

في المقابل، تتجه أحزاب المعارضة المحافظة إلى الفوز بـ41 مقعدا فقط، في واحدة من أسوأ نتائجها الانتخابية.

وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بعد مراسم أداء اليمين.

ويعتزم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز التوجه إلى جاكرتا يوم غد الأربعاء للقاء الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو. ومن هناك، يخطط للسفر إلى روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر يوم الأحد.

وخلال وجوده في روما، يعتزم ألبانيز عقد لقاءات مع عدد من قادة العالم للمرة الأولى، من بينهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وفي سياق متصل، انتخبت المعارضة المحافظة في حزب الأحرار الوزيرة السابقة سوزان لي زعيمة جديدة للحزب، لتصبح أول امرأة تقود الحزب الذي تأسس عام 1944. ويعد سلفها بيتر داتون أول زعيم للمعارضة الأسترالية يخسر مقعده في البرلمان خلال انتخابات.