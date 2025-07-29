منع الأطفال من إنشاء حسابات على يوتيوب في هذه الدولة

موسى علي

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها حظر إنشاء الأطفال دون سن 16 عاماً لحسابات على منصة "يوتيوب"، في إطار تشديد القيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القُصّر.

ويأتي هذا القرار بعد تراجع الحكومة عن استثناء سابق كان قد منح للمنصة المملوكة لشركة "غوغل"، مما يضعها على قدم المساواة مع منصات أخرى مثل "فيسبوك"، "إنستغرام"، "سناب شات"، "تيك توك" و"إكس"، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضحت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من التأثير السلبي للمحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمنح الآباء راحة البال.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار على المنصات التي لا تتخذ "خطوات معقولة" لمنع الأطفال من فتح حسابات.

ويُتوقع أن يثير القرار استياء "يوتيوب"، الذي اعتبر سابقاً أنه يختلف عن باقي منصات التواصل الاجتماعي، ملوّحاً مؤخراً باتخاذ إجراءات قانونية في حال إدراجه ضمن الحظر. وكان يوتيوب قد حصل على إعفاء في عهد وزيرة الاتصالات السابقة، بدعوى تقديمه محتوى تعليمياً وصحياً مفيداً.

وأفادت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن نحو 40% من الأطفال الذين شملهم استطلاع حديث أفادوا بتعرضهم لمحتوى ضار على "يوتيوب"، ما جعله المنصة الأكثر ذكراً من حيث الضرر.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، التزام الحكومة بحماية الأطفال من أضرار الإنترنت، مؤكداً أن القرار يأتي بمعزل عن أي تهديدات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن المنتظر أن تُطرح مجموعة من القواعد الإضافية في البرلمان توضح الخدمات غير المشمولة بالحظر، مثل تطبيقات الألعاب والمراسلة والخدمات الصحية.