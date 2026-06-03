حمايةً لأميرة النرويج.. القضاء الأسترالي يلاحق"طالب صداقة "ستينيًا

أصدرت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، أمراً قضائياً يمنع رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً من التواصل مع الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا وأسرتها لمدة عامين، وذلك بالتزامن مع دراستها في جامعة بأستراليا.

ومثل ديفيد جيمس كوك أمام المحكمة في سيدني، حيث فُرض عليه "أمر الحماية من العنف المرتقب"، الذي يحظر عليه دخول حرم جامعة سيدني، أو التواصل مع الأميرة البالغة من العمر 22 عاماً أو أسرتها، أو حتى البحث عنها عبر الإنترنت. وتهدف هذه الإجراءات القانونية إلى حماية الأفراد من العنف أو الترويع أو المضايقة.

وعقب مغادرته محكمة نيوتاون، صرّح كوك للصحافيين بأن الأمر جاء نتيجة بطاقة أرسلها للأميرة، وهي الثانية في ترتيب تولي العرش النرويجي، مؤكداً لقناة "ناين نيوز" أنه لم يقصد إزعاجها، وأن الأمر كان مجرد "طلب صداقة لا أكثر".

يُذكر أن الأميرة إنغريد تعيش في حرم جامعة سيدني منذ العام الماضي، حيث تتابع دراستها لنيل درجة علمية في العلاقات الدولية لمدة ثلاث سنوات.