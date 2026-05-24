سمكة قرش تقتل رجلاً عند الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

ذكرت ​الشرطة في أستراليا أن رجلا عمره 39 عاما توفي ‌اليوم ​الأحد بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش بينما كان يصطاد عند الحاجز المرجاني العظيم، وهي ثاني وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في أستراليا هذا الشهر.

وقالت إلين برنز، مفتشة الشرطة في ولاية كوينزلاند، للصحفيين إن الرجل ⁠كان ضمن مجموعة من أربعة أشخاص استقلوا قاربا طوله سبعة أمتار إلى كينيدي شول، وهي منطقة شعاب مرجانية ضحلة تقع على بعد حوالي 45 كيلومترا قبالة ‌سواحل كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

وأضافت "نعتقد أن الرجل كان يمارس الصيد بالرمح عندما تعرض للهجوم، وتوفي متأثرا بإصابة خطرة في ‌الرأس. وقد انتشله من الماء شخص آخر كان ‌معه في البحر وقت الهجوم".

وأضافت أن القارب استغرق ‌أكثر من ساعة للوصول ‌إلى الشاطئ بعد الاتصال بخدمات الطوارئ.

وأشارت إلى أنه "تم إعلان وفاة الرجل عند ​رصيف القوارب".

ولم تكشف ‌الشرطة عن هوية ​الرجل. وقالت برنز إنه ⁠لم يتضح بعد نوع سمكة القرش التي هاجمته، وأضافت أنه لم يُصب أي شخص آخر في الهجوم. يأتي هذا الحادث في ​أعقاب ⁠وفاة رجل ⁠عمره 38 عاما تعرض لهجوم من سمكة قرش قبالة جزيرة قريبة من مدينة بيرث في غرب أستراليا في 16 مايو ⁠. وتشير بيانات لمنظمات معنية بالحفاظ على البيئة إلى أن 20 هجوما للقرش يحدث في أستراليا كل عام لكن الغالبية العظمى من الهجمات ليست قاتلة. ويغرق عدد أكبر بكثير من الناس على شواطئ البلاد.

وجرى إغلاق عشرات ‌الشواطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، بما في ذلك سيدني، في يناير بعد وقوع أربع هجمات لأسماك القرش في غضون يومين. وجاءت تلك الهجمات في الوقت الذي تسببت فيه الأمطار الغزيرة في تعكر المياه، مما يجذب أسماك القرش ويقلل ​من الرؤية.