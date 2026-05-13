أستراليا تعتزم الانضمام إلى "مهمة هرمز"

أعلنت أستراليا، الأربعاء، أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا، لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستنضم إلى مهمة "دفاعية بحتة"، بقيادة البلدين الأوروبيين.

وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، قائلا إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة سبق أن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية.

وأضاف الوزير في بيان: "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة بريطانيا وفرنسا، بمجرد إنشائها".

وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة "مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية".