مقتل 40 شخصاً وإصابة 115 جراء حريق في منتجع تزلج سويسري

أعلنت الشرطة السويسرية مقتل حوالي أربعين شخصاً وجرح 115 جراء اندلاع حريق هائل في منتجع التزلج كران مونتانا.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) أثناء احتفالات العام الجديد، ولا يزال سبب الحريق، الذي ورد في البداية بلاغ بأنه انفجار، غير واضح لكن السلطات رجحت أن يكون حادثاً عرضياً.

وفي حين أعلنت الشرطة السويسرية مقتل عشرات وإصابة نحو 100 آخرين، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن معلومات من الشرطة السويسرية تشير إلى نحو 40 قتيلا.

وأحجم مسؤولون سويسريون عن تحديد عدد القتلى.

وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف سيارات إسعاف وهبوط طائرات هليكوبتر لنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة ووحدات متخصصة في علاج الحروق في مدن سويسرية أخرى.

وقال جان لورينزو كورنادو سفير إيطاليا لدى سويسرا لقناة (سكاي تي.جي 24) الإيطالية ​إن السلطات أبلغته بأن الحريق نجم عن إطلاق ألعاب نارية، مما أدى إلى إضرام ​النيران في السقف.

وأضاف كورنادو، أن عددا من الإيطاليين تجمعوا هناك بحثا عن معلومات تخص ذويهم المفقودين، لكنه أحجم عن الإفصاح عما إذا كان هناك قتلى ‌أو مصابون إيطاليون.

وقال فريدريك جيسلر من شرطة فاليه في مؤتمر صحفي: "لا أخفي عليكم أننا ​جميعا مصدومون مما حدث ليلة ​أمس في كران".

وأضاف "بلغ عدد المصابين نحو 100 شخص، معظمهم في حالة خطيرة، وللأسف نعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم"، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات في سيون ولوزان وجنيف وزوريخ.

* صدمة وتعازي

وعبر جي بارمولا الرئيس الاتحادي لسويسرا عن صدمته إزاء حجم الكارثة.

وقال بارمولا عبر منصة إكس معبرا عن تعازيه "ما كان من المفترض أن تكون لحظة فرح، تحولت في أول يوم من العام في كران مونتانا إلى حزن في البلاد بأكملها وامتد ‍أثره إلى خارجها".

وقدم وزيرا خارجية إيطاليا وألمانيا المجاورتين تعازيهما.

وأكدت مسؤولة الادعاء بيو أن السلطات تبذل قصارى جهدها لتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم.

وأضافت "جرى تخصيص موارد كثيرة للطب الشرعي لتحديد هوية الضحايا، بهدف تمكيننا من تسليم الجثامين إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق قالت الشرطة إن العديد من المصابين يتلقون العلاج من حروق، وإن المنطقة أُغلقت بالكامل مع فرض حظر طيران فوق كران مونتانا، وذكرت السلطات أنه جرى نشر 10 طائرات ‍هليكوبتر و40 عربة إسعاف.