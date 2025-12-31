تايلاند تطلق سراح 18 جندياً كمبوديا كانوا محتجزين منذ أشهر عدة

أعلن وزير الإعلام الكمبودي ​بنه نيث فيكترا​ أن تايلاند أطلقت سراح 18 جندياً كمبودياً أسروا في يوليو، عقب التوصل لهدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية.

وقال وزير الإعلام رداً على سؤال عما إذا كان الجنود قد أطلق سراحهم وعادوا إلى الأراضي الكمبودية "أستطيع أن أؤكد ذلك".

وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أيضا في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك كان "دليلا على حسن النية وبناء الثقة".

والسبت، أعلنت تايلاند وكمبوديا وقفاً فورياً للمعارك الدائرة على الحدود بينهما والتي أودت في الأسابيع الأخيرة بحياة 47 شخصاً على الأقل وتسببت بنزوح حوالي مليون شخص.

وتتواجه الدولتان الجارتان منذ زمن بعيد في نزاع حول الحدود الممتدّة بينهما على 800 كيلومتر والتي رسّمت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.