زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ بعيد المدى

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن ‌زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على اختبار صواريخ سطح-جو بعيدة المدى في موقع إطلاق قرب الساحل الشرقي.

وذكرت الوكالة أن التجربة، التي تهدف إلى تقييم التقنيات الاستراتيجية المسلحة نوويا من أجل تطوير نوع جديد من الصواريخ عالية الارتفاع، نجحت في تدمير أهداف جوية على مسافة 200 كيلومتر. وقالت الوكالة إن كيم تفقد أيضا أعمال بناء غواصة يبلغ وزنها 8700 طن تعمل بالطاقة النووية قادرة على إطلاق صواريخ سطح-جو، ​دون تحديد موقع الزيارة أو توقيتها.

وأوضحت الوكالة ​أن مشروع الغواصة يندرج ​ضمن جهود الحزب الحاكم في كوريا الشمالية لتحديث القوات البحرية، ‌فيما تمثل ‌واحدة من السياسات الخمس الرئيسية التي يتبناها الحزب لتطوير القدرات الدفاعية.

ونُقل عن كيم القول إن التطوير الشامل للقدرات النووية وتحديث سلاح البحرية أمران ​ضروريان وحتميان ​بالنظر إلى كون "العالم الحالي لا يميل للسلام بأي حال".

وقال كيم إن خطة كوريا الجنوبية لتطوير غواصة نووية، وفقاً لما تتفاوض عليه مع واشنطن، ستزيد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتشكل خطرا على الأمن القومي يستدعي منه اتخاذ إجراء.

وفي بيان منفصل، انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية دخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية في الآونة الأخيرة إلى ميناء كوري جنوبي، ووصفت الأمر بأنه "تصعيد للتوتر العسكري" في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.