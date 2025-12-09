تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجات ضرب اليابان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس، من أن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ، بعد زلزال قوته 7.6 درجات.

ويتوقع أن تصل الموجات إلى مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته.

ووفقاً للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومتراً قبالة السواحل الشرقية لمحافظة أوموري شمال البلاد.

وأشار المركز إلى أن التحذيرات شملت السواحل الشمالية الشرقية لليابان. وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور، بينما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

وتم تفعيل تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من التحذيرات، على امتداد مساحات واسعة من الساحل، في حين فُعل تحذير أصفر في مناطق شمال هوكايدو وأجزاء من هونشو.