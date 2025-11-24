97 قتيلاً وأضرار بـ 500 مليون دولار جراء فيضانات عارمة في فيتنام وتايلاند

ارتفعت حصيلة القتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة الانتشار بفعل الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين، مع تسجيل مقتل شخص آخر في فيتنام وخمسة آخرين في تايلاند، وتشريد عشرات الآلاف من السكان.

وصل إجمالي عدد الوفيات المؤكدة في فيتنام حتى الآن إلى 91 شخصاً، وفقدان 11 شخصاً آخرين، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي بدأ منذ أسبوع في فيضانات شديدة وانهيارات أرضية امتدت لمسافة 800 كيلومتر عبر المنطقة الوسطى للبلاد.

وكانت مقاطعة داك لاك الأكثر تضرراً، حيث لقي 63 شخصاً حتفهم، أغلبهم غرقاً، وسُجلت وفيات أخرى في مقاطعات خان هوا، ولام دونج، وجيا لاي، ودانانج، وهوي، وكوانج تراي.

ونظراً لغرق الطرق، تم نشر مروحيات لإسقاط المواد الغذائية والمساعدات وإجلاء السكان.

وعبرت إحدى السكان، وهي فام ثو هوين (45 عاماً)، عن صدمتها قائلة: "لم نشهد قط هذا الكم من الأمطار ولا مثل هذه الفيضانات العارمة".

كما ألحقت المياه أضراراً بالغة بمحاصيل هذا العام، وغمرت مزارع البن في منطقة "داك لاك" الرئيسية لزراعة البن. وتُقدر الخسائر الإجمالية حتى الآن بنحو 500 مليون دولار جراء هذه الجولة من الفيضانات.

وفي تايلاند، تسبب هطول الأمطار الغزيرة في الجنوب خلال مطلع الأسبوع بفيضانات مفاجئة شديدة، ألحقت أضراراً بما يقرب من مليوني شخص، وفقاً لمسؤولين.

وأفاد مسؤولون صحيون إقليميون بأن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في ست مقاطعات جنوبية، مع توقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد الثلاثاء.

كما تواجه ماليزيا أيضاً فيضانات في عدة ولايات. وأفادت وزارة الرعاية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بأنه تم إجلاء أكثر من 12500 شخص في تسع ولايات، وكانت المنطقة الأكثر تضرراً هي ولاية كيلانتان الواقعة شمال شرقي البلاد.

ويُحذر العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة المناخ يؤدي إلى زيادة شدة العواصف والأمطار في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، مما يجعل الفيضانات والانهيارات الأرضية أكثر تدميراً وتكراراً، خاصة في فيتنام التي تعد من أكثر دول العالم عرضة للفيضانات.