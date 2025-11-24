ماليزيا تدرس "حظر الـ 16 عاماً" على السوشيال ميديا بـ"إلهام أسترالي"

تعتزم ماليزيا دراسة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً بدءاً من العام المقبل، تماشياً مع مقترح حكومي حديث مستوحى من النموذج الأسترالي.

وقال وزير الاتصالات فهمي فاضل في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذي ستار" الماليزية الأحد: "نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سن السادسة عشرة من فتح حسابات عبر هذه المنصات".

وأكد الوزير على أهمية الدور الحكومي ودور أولياء الأمور لضمان أن يكون الإنترنت في ماليزيا ليس سريعاً فحسب، بل آمناً أيضاً، خصوصاً للأطفال والعائلات.

عززت ماليزيا خلال السنوات الأخيرة رقابتها على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة تزايد الجرائم الإلكترونية، إذ ألزمت المنصات وخدمات المراسلة التي يستخدمها أكثر من ثمانية ملايين شخص في البلاد بالحصول على ترخيص بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير.

وقد أيّد عدد كبير من النواب حديثاً مشروع قانون حكومي لتقييد إتاحة منصات التواصل لمن هم دون السادسة عشرة، من خلال إلزام المستخدمين التحقق من أعمارهم عند إنشاء حساباتهم.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "إبسوس ماليزيا إدوكايشن مونيتر" عام 2025، وافقا 72% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في ماليزيا على تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

ترغب ماليزيا في الاستلهام من أستراليا التي ستجبر بدءاً من 10 ديسمبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، على حذف حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وإلا ستواجه غرامات مالية كبيرة.

ويفترض أن يقدّم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون مشروع قانون مماثلاً، مما يشير إلى توجه إقليمي واسع نحو حماية القاصرين رقمياً من مخاطر الإنترنت والجرائم الإلكترونية.