8 قتلى في الفلبين جراء إعصار «مان يي»

لقي 8 أشخاص مصرعهم في الفلبين جراء إعصار «مان يي»، فيما اضطر أكثر من 685 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في المقاطعات الواقعة شمال شرقي البلاد بعد أن حذرت السلطات من وضع خطير محتمل مهدد للحياة يتسبب فيه الإعصار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن الإعصار، الذي صنف في البداية بأنه إعصار عاتٍ ضعف ليصبح عاصفة استوائية شديدة بسرعة رياح تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 135 كيلومتراً في الساعة مع تحركه بعيداً عن الفلبين.

وصل الإعصار القوي «مان-يي» الذي تشتد حدته ويهدد بـ«تبعات كارثية» على الملايين في الفلبين، إلى اليابسة السبت، متسبباً بارتفاع الأمواج إلى 14 متراً، وفقاً لخدمات الأرصاد الجوية.

وفرّ أكثر من 650 ألف شخص مع اقتراب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة في كاتاندوانيس في منطقة بيكول، وفق الوكالة الفلبينية للأرصاد الجوية.

وهذا الإعصار الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومتراً في الساعة، هو سادس إعصار يضرب الفلبين خلال شهر. وأودت أعاصير سابقة بحياة 163 شخصاً على الأقل وأدت إلى تشريد الآلاف وتدمير المحاصيل ونفوق الماشية.

وأظهرت دراسة حديثة أن العواصف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتشكل بشكل متزايد بالقرب من السواحل وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب التغير المناخي.