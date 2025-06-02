إيران تعلن تسلمها مقترحاً أمريكياً لاتفاق نووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه تسلّم مقترحاً أمريكياً بشأن اتفاق نووي نقله له نظيره العُماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وكتب عراقجي على منصة «إكس»، أن المقترح الأمريكي «سيُرد عليه بشكل مناسب بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني». ولم تُعرف بعد التفاصيل الدقيقة للاتفاق.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إرسال المقترح لإيران وقال، إن من «مصلحة طهران قبول الاتفاق»، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها أبداً الحصول على قنبلة نووية. وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أرسل مقترحاً «مفصلاً ومقبولاً» إلى إيران.

ويأتي المقترح في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن إيران تمتلك الآن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 %، وهي نسبة تقترب من الـ90 % المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية. وهذا يتجاوز بكثير مستوى النقاء المطلوب للاستخدامات المدنية في الطاقة النووية والبحث العلمي. وإذا تم تخصيبه بدرجة أعلى، فإن هذه الكمية تكفي لصناعة نحو 10 أسلحة نووية، مما يجعل إيران الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج يورانيوم بهذا المستوى من التخصيب.

ويفتح التقرير الطريق أمام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى اعتبار إيران منتهكة لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وتُصر إيران على أن برنامجها سلمي.