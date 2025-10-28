غرق مدن تاريخية في فيتنام إثر أمطار غزيرة قياسية

تسببت أمطار غزيرة قياسية في فيضانات عارمة وسط فيتنام، حيث غمرت المياه أجزاء كبيرة من مدينة هوي التاريخية والمناطق المحيطة بها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية، نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية، أن مدينة هوي شهدت هطول أكثر من 1085 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي وطني.

وجرفت مياه نهر تا تراش جسرا رئيسيا، مما أدى إلى عزل آلاف الأسر عن المجتمعات المجاورة.

مدينة هوي، كانت يوما ما عاصمة إمبراطورية، غمرتها مياه الأمطار واستخدم السكان القوارب للتنقل.

وقال أحد السكان المحليين، يدعى هوانج نجو تو دو، إنه لم يشهد أمطارا بهذا الغزارة منذ سنوات، مضيفا أن الكهرباء انقطعت، وأن المدارس أغلقت، وأن منزله أصبح الآن مغمورا بأكثر من متر من المياه.

وغمرت المياه أجزاء من مدينة هوي آن الساحلية، الشهيرة بفوانيسها الملونة والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث اضطر السياح إلى الخوض في مياه وصل ارتفاعها إلى الركبة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدة تجمعات سكنية في مقاطعة كوانج نجاي، بجنوب البلاد، أصبحت معزولة بالفعل بسبب الانهيارات الأرضية.

وتأتي هذه الفيضانات بعد أسابيع قليلة من العاصفة الاستوائية "بوالوي" التي أودت بحياة العشرات في شمال فيتنام، حيث لقي العديد من الضحايا حتفهم غرقا في مياه الفيضانات أو بسبب الانهيارات الأرضية أو سقوط الأنقاض، فيما دمر أكثر من 100 ألف منزل جزئيا أو كليا.