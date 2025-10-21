ساناي تاكايشي.. أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

فازت ساني تاكايتشي زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لتنصيبها أول رئيسة وزراء في البلاد في وقت لاحق من اليوم.

وحصلت تاكايتشي على 237 صوتا، لتتجاوز الأغلبية في مقاعد المجلس البالغ عددها 465.

وستحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، منهية فراغاً سياسياً استمر ثلاثة أشهر منذ الهزيمة الكارثية التي مني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو .

وكان إيشيبا، الذي لم يمكث في منصبه سوى عام واحد، قد استقال مع حكومته في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ممهدا الطريق أمام خلفه.