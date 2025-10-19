محادثات سلام بين باكستان وأفغانستان لنزع فتيل التوتر

تبدو باكستان وأفغانستان عازمتين على وضع حد للتوتر الحدودي بينهما عبر بدء محادثات سلام في قطر، وسط دعوات لخفض التصعيد ومعالجة المخاوف الأمنية واتخاذ تدابير لإنهاء العنف عبر الحدود. وذكرت الدولتان الجارتان أنهما ستجريان محادثات سلام في الدوحة، وذلك بعد أن مددتا وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات عنيفة على الحدود استمرت أسبوعاً. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في بيان: كما وعدنا، ستجرى مفاوضات مع الجانب الباكستاني في الدوحة، مضيفاً إن وفد كابول يقوده وزير الدفاع محمد يعقوب. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان: إن وزير الدفاع خواجة محمد آصف سيقود المحادثات مع ممثلي الحكومة الأفغانية. وأضاف البيان: ستركز المحادثات على اتخاذ تدابير فورية لإنهاء العنف عبر الحدود ضد باكستان المنطلق من أفغانستان واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد لا تسعى إلى التصعيد، وحثت السلطات الأفغانية على معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان من خلال إجراءات يمكن التحقق منها ضد الجماعات الإرهابية. وقال قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أمس، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة من طلاب الجيش: يجب على الحكومة الأفغانية كبح جماح الجماعات التي تتخذ من أفغانستان ملاذاً وتستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات مروعة داخل باكستان. وحض منير، أفغانستان على اختيار الأمن المتبادل بدلاً من العنف الدائم. وأشار المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إلى أن باكستان شنت غارات جوية في أفغانستان، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار. وندد بالضربات مؤكداً أن كابول تحتفظ بحق الرد.

على صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام أفغانية، أمس، بمقتل 17 مدنياً على الأقل، في غارة باكستانية خلال الليل على مقاطعة أرجون بإقليم باكتيكا الأفغاني، وأن هناك لاعبي كريكت بين القتلى والمصابين. وقال مجلس الكريكت الأفغاني: إن الضحايا كانوا مجتمعين في منزل بعد العودة من مباراة ودية عندما وقع القصف. وفي رد فعل على الحادث، أعلن مجلس الكريكت أن أفغانستان سوف تنسحب من سلسلة الثلاثي تي 20 أي المقبلة التي تشارك فيها باكستان والمقررة أواخر نوفمبر المقبل. كما أسفر القصف الجوي الذي تردد أنه أصاب مبنى سكنياً، عن إصابة 16 آخرين، بينهم أطفال. وأكد ذبيح الله مجاهد، في بيان، أن الغارات الباكستانية استهدفت مناطق مدنية في باكتيكا، ما أسفر عن خسائر بشرية.