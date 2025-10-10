بقوة 6.9 درجات.. زلزال آخر يضرب نفس المنطقة بجنوب الفلبين

أعلن خبراء زلازل في الفلبين أن زلزالاً آخر بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب نفس المنطقة بجنوب البلاد، التي كان ضربها زلزال قوي في وقت سابق اليوم.



وكانت الهيئة المعنية برصد الزلازل في الفلبين قد أعلنت عن وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة سواحل جنوب البلاد صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) في عدة دول.

كما حثت السلطات السكان في المناطق الساحلية القريبة على الانتقال لأحياء بعيدة عن الشواطئ وأماكن مرتفعة.

وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) من احتمال وقوع هزات ارتدادية وتوابع للزلزال، الذي ضرب صباحا قبالة ساحل بلدة ماناى في جزيرة مينداناو. وقال رافي أليخاندرو، وهو مسؤول في الدفاع المدني، على فيسبوك إن شخصا على الأقل لقي حتفه.

وفي وقت لاحق ألغى معهد فيفولكس التحذير من التسونامي للفلبين.