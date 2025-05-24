سيئول تكذب تقارير عن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أنه لم تجر أي محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية، بعد أن أورد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم، إن واشنطن تدرس نقل نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية إلى مواقع أخرى من بينها غوام. عندما سُئلت وزارة الدفاع في سيئول عن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، أجابت:

«لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من كوريا». وقالت وزارة الدفاع في سيئول، إن القوات الأمريكية في كوريا كانت بمثابة مكون أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

حيث حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع الاستفزازات الكورية الشمالية، مضيفة أن هذا أسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز هذا الدور في المستقبل.

من جهتها، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ما قالته سيئول عن الالتزام الراسخ للولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية. وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في بيان:

«نتطلع إلى التعاون مع المسؤولين الحكوميين الجدد من أجل الحفاظ على تحالفنا المتين وتعزيزه.. التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع ستخفض عديد القوات الأمريكية في جمهورية كوريا غير صحيحة».

وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيئول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأمريكية.

والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سيئول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.