زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات ساحل وسط الفلبين مساء الثلاثاء، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد نحو 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 ألف نسمة.

وأفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بعدم وجود خطر تسونامي.

وتعد الزلازل حدثاً متكرراً في الفلبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تقع عشوائياً ومن دون توافر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها.

