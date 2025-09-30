إعصار «بوالوي» يودي بـ 13 شخصاً في فيتنام

اجتاح الإعصار بوالوي ساحل فيتنام أمس ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، وإصابة 46 آخرين، وتسببت الرياح القوية المصاحبة له والأمطار في إلحاق أضرار بالمنازل، وانقطاع التيار الكهربائي، وغمر الطرق بالمياه، قبل أن يفقد الإعصار بعض قوته أثناء توجهه نحو لاوس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فيتنام أن الإعصار تراجعت قوته، ليتحول إلى منخفض جوي بعد بلوغه اليابسة في وقت مبكر، أمس، وتسببه في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار على طول الساحل الشمالي الأوسط للبلاد.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التابعة للحكومة: إن من بين المفقودين، جراء الإعصار، صيادون، جرفت الأمواج العاتية قواربهم قبالة إقليم كوانج تري، في حين فقد الاتصال بقارب صيد آخر أثناء العاصفة.

وأجلت الحكومة أكثر من 28500 شخص قبل وصول الإعصار، في حين تم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، مع إغلاق أربعة مطارات في الأقاليم الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن الرياح العاتية تسببت في مقتل تسعة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين، في منطقة نينه بينه.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن شخصاً واحداً لقي حتفه، بعد أن علق في مياه السيول في مدينة هوي، وقتل آخر بسبب سقوط شجرة في منطقة ثانه هوا.