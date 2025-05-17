ترامب: على طهران التحرك بسرعة بشأن مقترح الاتفاق النووي

تتفاعل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني على أكثر من صعيد، ففيما طالبت واشنطن، طهران، التحرك بسرعة بعد تسلمها المقترح الأمريكي، بدأ الإيرانيون مباحثات مع 3 دول أوروبية تمخضت عن التوافق على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على النحو الأمثل.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: «إن إيران تمتلك مقترح الإدارة الأمريكية، وهي تعلم أن عليها التحرك بسرعة».

وأضاف ترامب للصحفيين وفقاً لتسجيل صوتي لتصريحاته: «لديهم مقترح.

والأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيء».

بدوره، أفاد مصدر إيراني قريب من فريق التفاوض، بأن طهران لم تتلق بعد الاقتراح الأمريكي، لكن سلطنة عُمان حصلت عليه وستسلمه إلى طهران قريباً.

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، قال إن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحاً مكتوباً للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت الأحد.

في الأثناء، قال مسؤولون إيرانيون وبريطانيون، إن دبلوماسيين من إيران والأطراف الأوروبية الثلاثة المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015، اجتمعوا في إسطنبول، أمس، في أول جولة محادثات لهم منذ أن بدأت الولايات المتحدة المحادثات النووية مع طهران في أبريل الماضي.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أمس، على منصة «إكس»، بأن إيران والأوروبيين اتفقوا على إجراء مزيد من المحادثات إذا لزم الأمر، مضيفاً: «إيران والدول الأوروبية الثلاث عازمون على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على النحو الأمثل .. سنلتقي مجدداً لمواصلة المناقشات إذا لزم الأمر .. تبادلنا وجهات النظر وبحثنا آخر ما وصلت إليه المباحثات غير المباشرة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات».