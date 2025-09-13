Al Bayan
إمبراطور اليابان وأسرته يحيون ذكرى ضحايا قنبلة ناغازاكي

أ ف ب

ناجازاكي (اليابان) -
إمبراطور اليابان وزوجته وابنته يحملون باقات من الزهور البيضاء تكريماً للضحايا بحديقة السلام في ناغازاكي
أقام الإمبراطور الياباني ناروهيتو، برفقة زوجته وابنته، مراسم تأبين، أمس، لضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي، بينما اختتم جولة في بعض الأماكن الأشد تضرراً إبان الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي أحيت فيه اليابان الذكرى الثمانين للقصف.

وانحنى ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو وابنتهما الأميرة أيكو بشدة ووضعوا باقات زهور بيضاء على النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في موقع انفجارها في متنزه السلام التذكاري في ناغازاكي.

وكانت الولايات المتحدة أسقطت قنبلة بلوتونيوم على ناغازاكي جنوب غربي اليابان في العام 1945، ما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص بحلول نهاية العام.