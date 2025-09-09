محكمة تايلاند العليا تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين سنة

قالت المحكمة العليا في تايلاند إن رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، يجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بعد إدانته في قضايا سابقة.

وكانت المحكمة تحقق فيما إذا كان المسؤولون قد أداروا عودة تاكسين إلى تايلاند في عام 2023 بشكل خاطئ لبدء تنفيذ العقوبة.

وبعد عودته إلى تايلاند بعد أكثر من عقد من العيش في المنفى الاختياري، نُقل تاكسين إلى جناح بمستشفى الشرطة العام في بانكوك لأسباب طبية، بعد قضائه أقل من يوم واحد في السجن.

وكانت عقوبته الأصلية البالغة ثماني سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة قد خُففت إلى سنة واحدة بقرار من الملك ماها فاجيرالونجكورن، وأُفرج عنه بكفالة بعد قضاء ستة أشهر في المستشفى.

وأثارت هذه الظروف تساؤلات حول ما إذا كان قد حظي بمعاملة خاصة، وكان الكثيرون يشككون في مدى صحة مرضه.