بعد 40 عاماً من الانتظار.. الأمير الياباني هيساهيتو يحتفل ببلوغه سن الرشد الإمبراطوري

أصبح الأمير الياباني هيساهيتو هو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يصل إلى سن الرشد في 40 عاماً وقد يكون الأخير أيضاً.

وتعد طقوس القصر للاعتراف رسميا بهيساهيتو كشخص راشد اليوم السبت بمثابة تذكير بالتوقعات القاتمة لأقدم ملكية في العالم، ويرجع الكثير من هذا الوضع إلى سياسة خلافة الذكور فقط وتناقص أعدادهم.

وأظهرت صور لقناة "إن إتش كيه" هيساهيتو وهو يتسلم تاجا من الإمبراطور، ووضع أحد رجال البلاط التاج على رأسه في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

وبعد ذلك توجه إلى غرفة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، معربا عن امتنانه لهما ولوالديه أكيشينو وزوجة ولي العهد الأميرة كيكو، لكونه فردا بالغا من الأسرة الإمبراطورية.

وهيساهيتو هو الثاني في ترتيب عرش الأقحوان (إمبراطور اليابان) ومن المرجح أن يصبح إمبراطورا يوما ما، وبعده، لم يتبق أحد، ليترك العائلة الإمبراطورية مع معضلة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم أن يتراجعوا عن حكم صادر في القرن التاسع عشر ألغى الخلافة النسائية.

ولد هيساهيتو في 6 سبتمبر 2006، وهو الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو، وريث العرش وزوجته ولية العهد الأميرة كيكو. ولديه شقيقتان أكبر سنا، وهما الأميرة كاكو المحبوبة والأميرة السابقة ماكو، والتي تطلب زواجها من شخص من خارج العائلة الإمبراطوية أن تتخلى عن وضعها الإمبراطوري.

وتقام طقوس بلوغ هيساهيتو سن الرشد بعد عام من بلوغه سن 18 عاما، حيث أصبح راشدا قانونيا حينها، لأنه كان يريد التركيز على امتحانات القبول بالجامعة.