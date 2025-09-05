الأمم المتحدة تحذر من مغبة فشل حشد الموارد اللازمة لإنقاذ المتضررين من زلزلال أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من مغبة فشل حشد الموارد اللازمة لإنقاذ مئات الآلاف من المتضررين في المناطق النائية جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان مؤخرا.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان أصدره اليوم (الجمعة) إن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف خدمات الصحة والتغذية الأساسية لملايين الأشخاص إلى جانب توقف حركة الطائرات التي غالبًا ما تكون شريان الحياة الوحيد للمجتمعات النائية، مما أجبرت وكالات الإغاثة على تقليص تواجدها في هذه المناطق، لافتا إلى أن الذخائر المتفجرة تفاقم من المخاطر التي يواجها الناس هناك.

وأوضح أن الفشل في حشد الموارد اللازمة لإنقاذ مئات الآلاف من المتضررين في أفغانستان يعكس معاناة أعمق وخسارة المزيد من الأرواح، مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة وقال إنه سبق للمانحين أن بادروا بتقديم مساعداتهم لشعب أفغانستان، ونحن بحاجة إليهم ليفعلوا ذلك مجددًا.

وذكر أن الزلزال الأخير في أفغانستان تسبب في دمار هائل، وفقدان مئات الآلاف من الناس في المناطق النائية، التي عانت بالفعل من عقود من الصراع والنزوح، بما في ذلك منازلهم وسبل عيشهم وأوضح أن المجتمعات المتضررة تشمل أيضا العائدين من إيران وباكستان والذين بحاجة إلى بدء إعادة بناء حياتهم.

وأضاف فليتشر أن أحداث الزلزال الأخير في أفغانستان كشفت عن أزمة تكلفة تقلص الموارد المخصصة للعمل الإنساني الحيوي.

وأكد أنه رغم كل هذه الصعوبات تواصل فرق الأمم المتحدة الفاعلة، بقيادة منسقة الشؤون الإنسانية إندريكا راتوات، ومنذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، العمل على الدفع بأعمال الإغاثة، بما في ذلك تخصيص صناديق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المشتركة 10 ملايين دولار أمريكي لبدء الاستجابة لتوفير المأوى والغذاء والماء وحماية الأطفال والدعم الصحي واللوجستي.

وشدد على أنه رغم مساهمات بعض الدول بإمدادات سخية للإغاثة والتمويل الأولي الضروري، إلى أنها لم تكن كافية.