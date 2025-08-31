إقليم البنجاب يواجه أكبر فيضان في تاريخه

ذكرت مسؤولة باكستانية بارزة اليوم الأحد أن إقليم البنجاب شرق باكستان يواجه أكبر فيضان في تاريخه، مع ارتفاع مناسيب الأنهار إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأدى الاحتباس الحراري إلى تفاقم الأمطار الموسمية هذا العام في باكستان، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الغربية في الأشهر الأخيرة.

وشهد السكان في إقليم البنجاب أيضا كميات غير طبيعية من الأمطار بالإضافة إلى فيضانات عبر الحدود، بعد أن أطلقت الهند المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها والسدود التي تعج بالمياه إلى المناطق المنخفضة في باكستان.

وقالت مريم أورنجزيب، الوزيرة البارزة في الإقليم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "هذا أكبر فيضان في تاريخ البنجاب.

لقد أثر الفيضان على مليوني شخص. وهذه المرة الأولى التي تصل فيها الأنهار الثلاثة-سوتليج وتشيناب ورافي- إلى مثل هذه المناسيب العالية ". وأضافت أن السلطات المحلية تستخدم المؤسسات التعليمية ومنشآت الشرطة والأمن كمخيمات إنقاذ وتقوم بإجلاء الأشخاص ، بما في ذلك استخدام القوارب.

وقالت أورنجزيب "تجمع وزارة الخارجية بيانات فيما يتعلق بإطلاق متعمد من جانب الهند للمياه إلى باكستان". ولم يرد أي تعليق فوري من الهند.

وكانت الهند قد حذرت جارتها من احتمال حدوث فيضانات عبر الحدود الأسبوع الماضي وهو أول اتصال دبلوماسي علني بين الدولتين منذ الأزمة التي دفعتهما إلى حافة حرب في مايو.