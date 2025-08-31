50 % من اليابانيين رفضوا القتال دفاعاً عن بلدهم

في الوقت الذي يحيي العالم الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى اليابان التي اعتنقت النهج السلمي منذ هزيمتها في تلك الحرب إلى توسيع صفوف جيشها للتصدّي للطموحات الصينية.

لكنها تواجه صعوبات في استقطاب مجنّدين.وفي العام 2023، بدأت اليابان برفع ميزانيتها الدفاعية بهدف بلوغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027-2028، فيما تحثها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الذهاب أبعد في مساعيها.

وتخشى طوكيو أن تحاول بكين السيطرة بالقوّة على تايوان، ما قد يجرّ الجيش الياباني إلى النزاع إلى جانب واشنطن.

تاكوما هياني شاب في التاسعة عشرة من العمر التحق بالجيش بعد تخرجه من المدرسة في آمارس، طامحا خصوصا إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في مهامه الجديدة.

ويقول الجندي المتدرّب "قلت لنفسي إنه عمل يسمح لي بمساعدة بلدي وبالافتخار بذلك"، متفاديا الردّ على الأسئلة بشأن مسألة الدفاع الوطني الحسّاسة.-

ويتحدى هيان ورفاقه حرّ الصيف الخانق للتدرّب في ميدان في أوكيناوا، الجزيرة اليابانية التي تعدّ الخطّ الأمامي للدفاع عن الأرخبيل، متخفّين خلف تلال مكسوة صغيرة بالعشب للتقدّم نحو عدوّ افتراضي.

ويوضح الشاب "التدريب صعب ويتطلّب لياقة بدنية عالية، لكنني معتاد على ذلك لأنني كنت أمارس الرياضة في المدرسة.

ما أجده مرهقا ومثيرا للتوتر هو استخدام سلاح ناري".

وفي العام 2023، كانت السلطات تأمل بتجنيد 20 ألف عنصر لكنها بالكاد وصلت إلى نصف هذا العدد، بحسب وزارة الدفاع.

والنتيجة أن الجيش يفتقر إلى 10% من عتاده المزمع بالأساس وقدره 250 ألف عنصر.

وتسعى طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في مناطق الجنوب الغربي، مثل أوكيناوا، الموقع الاستراتيجي لمراقبة الصين، ومضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية.

ويرى مسؤولون وخبراء عسكريون أن طبيعة العمل المحفوف بالمخاطر والرواتب المتواضعة والتقاعد المبكر بحدود 56 عاما هي من العوامل التي تثني الشباب عن التطوع.

وما يزيد من صعوبة التجنيد انخفاض معدّل الولادات والتراجع الديموغرافي في البلد.ويأمل كازويوكي شيويري العضو في كتيبة للمشاة في أوكيناوا أن تساهم زيادة النفقات العسكرية في "تحسين ظروف عمل الجنود"، بفضل تكييف أفضل مثلا ومنافع اجتماعية معزّزة وخصوصية أكبر في عنابر النوم.

ويقول "نبحث عن مروحة واسعة من المؤهّلات لأن ظروف الأمن القومي باتت متنوّعة، تتراوح من الأمن السيبراني إلى الدفاع الفضائي مرورا بالحرب الإلكترونية وبالطبع العمل الاستخباراتي".

ونظرا للوضع الأمني، أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في يونيو أن توسيع صفوف قوّات الدفاع بات أولوية مطلقة.

غير أن ماضي البلد العسكري يحرك ذكريات أليمة للكثير من اليابانيين. ويحظر الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية والذي يحظى بدعم شعبي كبير، على طوكيو اللجوء إلى القوّة، ولا يعترف بقوّات الدفاع الذاتي كجيش رسمي.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "غالوب إنترناشونال" ونشرت نتائجه العام الماضي أن 9 % فقط من اليابانيين المستطلعين مستعدون للقتال دفاعا عن بلدهم في حال وقوع حرب.

في حين أن 50 % يرفضون القيام بذلك. وعلى سبيل المقارنة، أعرب 46 % من الكوريين الجنوبيين و41 % من الأميركيين عن استعدادهم لخدمة بلدهم عند الاقتضاء.

ومنذ فترة وجيزة لفت ريويشي أوريكي رئيس الأركان السابق للقوات اليابانية إلى أن الرأي العام الياباني لطالما ركّز على السبل الدبلوماسية، و"لم تجر نقاشات كثيرة حول وسائل صون السلم والأمن"، مضيفا "آمل أن يصبح للرأي العام فهم أعمق لواقع الدفاع القومي".