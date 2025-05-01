الزعيم الكوري الشمالي يأمر بتسريع التسلحالنووي للبحرية

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أن الزعيم كيم جونغ أون شهد أولى عمليات إطلاق صواريخ من مدمرة جديدة تم تدشينها مؤخراً، آمراً بتسريع الجهود لتعزيز قدرات البحرية النووية الهجومية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم تابع اختبارات إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز استراتيجية وصواريخ مضادة للطائرات ومدافع آلية وأسلحة تشويش إلكتروني على متن المدمرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشاد بمزيج السفينة من الأسلحة الهجومية القوية والدفاعات التقليدية، وحدد مهام لتسريع تسليح البحرية بالأسلحة النووية، وفق التقرير. وخلال مراسم تدشينها، قال كيم، إن المدمرة ستدخل الخدمة مطلع العام المقبل.

مشيراً إلى أن الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية سيكون خطوته الكبرى التالية في تعزيز قدرات البحرية، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرات الردع لدى كوريا الشمالية لمواجهة ما وصفه بتصاعد العدائية التي تقودها الولايات المتحدة ضد بلاده.

وذكر موقع «إن كاي نيوز» الأمريكي المتخصص، أن المدمرة الجديدة «شو هيون» التي كشف عنها خلال مراسم أوردتها الوكالة الكورية الشمالية السبت، قد تجهز بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى.

وأجريت عمليات إطلاق اختبارية من «شو هيون» في 28 أبريل لصواريخ كروز تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز استراتيجية آخرى مضادة للطيران، ومدافع بحرية أوتوماتيكية من عيار 127 ميليمتراً على ما أوضح المصدر نفسه، أمس.

وأضافت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية أنه في 29 من الشهر الجاري تم اختبار أسلحة تكتيكية بحر-بحر موجهة وأنواع مختلفة من المدافع الدخانية والمشوشة الرادار. وفي مارس، تفقد كيم جونغ أونغ موقع تطوير مشروع غواصة نووية، مؤكداً أن تعزيز البحرية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الكورية الشمالية.